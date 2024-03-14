رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

آية حسنين
12:36 ص | الخميس 14 مارس 2024
موعد الإفطار

موعد الإفطار

يرغب المسلمون في محافظة الدقهلية في معرفة موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 من أجل أداء الصلاة في الموعد المحدد لها في إمساكية رمضان في الدقهلية، ويأتي الإفطار بعد الانتهاء من رفع الأذان.

موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 والذي يأتي بعده موعد الإفطار الخاص برابع أيام شهر رمضان الكريم ويرفع الآذان الساعة 6:02 مساء.

 

ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2021

وجاءت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14 مارس 13 ساعة و44 دقيقة والتي تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و38 دقيقة  حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء و2 دقيقة.

موعد الإمساك والشروق الخميس 14 -3-2024

وجاء موعد الإمساك والشروق والسحور في إمساكية شهر رمضان في الدقهلية ليوم الخميس 14 مارس كالآتي:

- موعد الإمساك: الساعة 4 صباحا و18 دقيقة

- موعد السحور: الساعة 2 صباحا و18 دقيقة

- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا و5 دقائق

اقرأ المزيد:

موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب.. «الشؤون الإسلامية» توضح

موعد صلاة العيد 2023 في المغرب.. الأماكن ومظاهر الاحتفال

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب.. وفق تحري هلال شوال

موعد صلاة وأذان المغرب بمحافظة شمال سيناء 2023
بقلم آية حسنين