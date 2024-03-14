موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:36 ص | الخميس 14 مارس 2024
موعد الإفطار
يرغب المسلمون في محافظة الدقهلية في معرفة موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 من أجل أداء الصلاة في الموعد المحدد لها في إمساكية رمضان في الدقهلية، ويأتي الإفطار بعد الانتهاء من رفع الأذان.
موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024
وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 والذي يأتي بعده موعد الإفطار الخاص برابع أيام شهر رمضان الكريم ويرفع الآذان الساعة 6:02 مساء.
ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2021
وجاءت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14 مارس 13 ساعة و44 دقيقة والتي تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و38 دقيقة حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء و2 دقيقة.
موعد الإمساك والشروق الخميس 14 -3-2024
وجاء موعد الإمساك والشروق والسحور في إمساكية شهر رمضان في الدقهلية ليوم الخميس 14 مارس كالآتي:
- موعد الإمساك: الساعة 4 صباحا و18 دقيقة
- موعد السحور: الساعة 2 صباحا و18 دقيقة
- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا و5 دقائق