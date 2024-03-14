موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024

يرغب المسلمون في محافظة الدقهلية في معرفة موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 من أجل أداء الصلاة في الموعد المحدد لها في إمساكية رمضان في الدقهلية، ويأتي الإفطار بعد الانتهاء من رفع الأذان.

موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 والذي يأتي بعده موعد الإفطار الخاص برابع أيام شهر رمضان الكريم ويرفع الآذان الساعة 6:02 مساء.

ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2021

وجاءت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14 مارس 13 ساعة و44 دقيقة والتي تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و38 دقيقة حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء و2 دقيقة.

موعد الإمساك والشروق الخميس 14 -3-2024

وجاء موعد الإمساك والشروق والسحور في إمساكية شهر رمضان في الدقهلية ليوم الخميس 14 مارس كالآتي:

- موعد الإمساك: الساعة 4 صباحا و18 دقيقة

- موعد السحور: الساعة 2 صباحا و18 دقيقة

- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا و5 دقائق