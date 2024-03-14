حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 وفقا لإمساكية رمضان الخاصة بمحافظة الدقهلية.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة إلى أنه تحديد إمساكية شهر رمضان الكريم لمحاقظة الدقهلية وجاء بها موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 وهو الساعة 4 صباحا و38 دقيقة.

وأضافت الهيئة أنه بعد الانتهاء من رفع أذان الفجر يتم إقامة صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14 مارس الساعة 4 و45 دقيقة.

موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الخميس

وأضافت أنه تم تحديد موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الخميس كالآتي:

- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و18 دقيقة

- موعد السحورالساعة 2 صباحا و18 دقيقة

ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس

وجاءت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14مارس 13 ساعة و44 دقيقة علي أن يبدأ الصيام من بعد أذان الفجر الساعة 4 و38 دقيقة حتى أذان المغرب الساعة 6 ودقيقة 2