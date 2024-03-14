موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:06 ص | الخميس 14 مارس 2024
شهر رمضان
حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 وفقا لإمساكية رمضان الخاصة بمحافظة الدقهلية.
موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024
وأشارت الهيئة العامة للمساحة إلى أنه تحديد إمساكية شهر رمضان الكريم لمحاقظة الدقهلية وجاء بها موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 وهو الساعة 4 صباحا و38 دقيقة.
وأضافت الهيئة أنه بعد الانتهاء من رفع أذان الفجر يتم إقامة صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14 مارس الساعة 4 و45 دقيقة.
موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الخميس
وأضافت أنه تم تحديد موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الخميس كالآتي:
- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و18 دقيقة
- موعد السحورالساعة 2 صباحا و18 دقيقة
ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس
وجاءت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14مارس 13 ساعة و44 دقيقة علي أن يبدأ الصيام من بعد أذان الفجر الساعة 4 و38 دقيقة حتى أذان المغرب الساعة 6 ودقيقة 2