رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

آية حسنين
12:06 ص | الخميس 14 مارس 2024
شهر رمضان

شهر رمضان

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 وفقا لإمساكية رمضان الخاصة بمحافظة الدقهلية.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة إلى أنه تحديد إمساكية شهر رمضان الكريم لمحاقظة الدقهلية وجاء بها موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 وهو الساعة 4 صباحا و38 دقيقة.

وأضافت الهيئة أنه بعد الانتهاء من رفع أذان الفجر يتم إقامة صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 14 مارس الساعة 4 و45 دقيقة.

موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الخميس

وأضافت أنه تم تحديد موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الخميس كالآتي:

- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و18 دقيقة

- موعد السحورالساعة 2 صباحا و18 دقيقة

ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس

وجاءت ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 14مارس 13 ساعة و44 دقيقة علي أن يبدأ الصيام من بعد أذان الفجر الساعة 4 و38 دقيقة حتى أذان المغرب الساعة 6 ودقيقة 2

اقرأ المزيد:

إمساكية شهر رمضان 2024 في المغرب.. اعرف وقت السحور

إمساكية ثالث يوم رمضان الأربعاء 13 مارس 2024.. اعرف مواقيت الصلاة

إمساكية رمضان 2024 في ليبيا.. اعرف مواعيد الإفطار

إمساكية رمضان 2024 في سوريا

إمساكية رمضان 2024 في العراق.. اعرف مواعيد السحور
بقلم آية حسنين