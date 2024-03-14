استشاري صحة عامة يحذر من الاستخدام العشوائي للمضاد الحيوي: أدوار البرد منتشرة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن بيان الحكومة المتعلق بمتحورات كورونا واضح ومطمئن، مناشدا المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات على السوشيال ميديا.

أهمية متابعة بيانات الحكومة

وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أكد الاستشاري أهمية متابعة البيانات التي تخرج عن الحكومة الواضحة والصريحة من وزارة الصحة، فلا يوجد أي مبرر للإخفاء أو التعتيم حول أي مستجدات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي تنتشر الآن كون هذا الموسم الخاص بهم.

التعامل مع أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي

وأشار إلى أن عدم التعامل مع أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي بشكل سليم تتحول إلى أدوار بكتيرية، محذرا من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون اللجوء لطبيب أو دون داعي يؤدي إلى نمو أنواع مختلفة من البكتيريا مضادة للمضادات الحيوية، وبالتالي يمكن أن يؤثر على انتشار المرض، وتحول دور البرد العادي إلى التهاب رئوي، ويعتقد المواطنين حينها بإنه إحدى متحورات كورونا.