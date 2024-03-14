بعد 6 أشهر غياب عن الملاعب.. لماذا لقب إسماعيل بن ناصر بـ«آكل لحوم البشر»؟

من أعماق الظلام، عاد إسماعيل بن ناصر، ليُبهر العالم بمهاراته الاستثنائية وقوته التي لا تُقهر، فبعد موسم صعب عانى فيه من إصابة قاسية، عاد الصقر الجزائري ليفرض نفسه كأحد أهم لاعبي ميلان الإيطالي، لكن صاحب لقب «آكل لحوم البشر» لم يستسلم.

إسماعيل بن ناصر يعود بقوة بعد الإصابة

لم تكن رحلة إسماعيل بن ناصر سهلة، فقد واجه تحديات كثيرة خلال الأشهر المنقضية، عقب إصابته في مايو الماضي، التي غيبته عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وخلال تلك الفترة واجه خطر فقدان مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية، لكن يبدو أن لقب «آكل لحوم البشر» لم يأت من فراغ، والذي منحته له صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

بعد موسم صعب عاناه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، عاد بن ناصر ليخطف الأضواء ويصنع الحدث بشكل استثنائي، إذ عمل بجد لاستعادة لياقته وثقة مدربه ستيفانو بيولي، وبالفعل بمجرد ظهوره استطاع أن يخطف الأنظار من حوله، ويسير في الطريق الصحيح ليصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة «الروسونيري».

سر لقب «آكل لحوم البشر»

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أطلقت «لا جازيتا ديلو سبورت»، لقبًا جديدًا على بن ناصر وزميله الهولندي تيجاني رايندرز، إذ وصفتهما بـ«آكلي لحوم البشر» في وسط الميدان الدفاعي.

ويشير لقب «آكل لحوم البشر» إلى قدرة بن ناصر ورايندرز على استخلاص الكرة من الخصم ببراعة وشراسة، مما يجعلهما ثنائيًا صعبًا للغاية على أي فريق، وبفضل عودته القوية، أصبح بن ناصر أحد أهم لاعبي ميلان، وبات يلعب دورًا رئيسيًا في مسيرة الفريق نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم.