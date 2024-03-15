«أزهري»: الإيمان بالله وتجديده في شهر رمضان أمر إلهي

قال الدكتور مختار عبدالله، المدرس بجامعة الأزهر، إنَّ الإيمان وتوطيد الصلة بالله وتجديده أمر مهم في الشهر الفضيل، شهر رمضان، لأن الله يأمرنا في نفس آيات الصوم بسورة البقرة بالإيمان والرشاد، مُستشهدا بقوله تعالى: «فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون».

أوامر المولى - عز وجل - لنا في سياق شهر رمضان

وأضاف «عبدالله»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع على قناة «الناس»، أنَّ أوامر الله لنا في سياق شهر رمضان تضمنت أن نومن به، ولكن قد يسأل أحدهم: ولكننا نؤمن بالله بالفعل لأن الصوم أمر إلهي موجه لـ المؤمنين؟ فنرد هنا: «الأمر في نهاية الآية يحضنا على الثبات وليس مجرد الإيمان فقط، أي يا أيها الذين آمنوا آمنوا».

تقوية وتجديد الإيمان بالله

وتابع مدرس الأزهر الشريف: «الله يأمرنا أن نقوي الإيمان ونجدده ونثبت عليه، السياق القرآني الرمضاني يقول فيه عز وجل: وليؤمنوا بي، أي ليثبتوا على الإيمان ويقووه ويجددوه».