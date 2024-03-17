تراجع أسعار 15 سلعة غذائية أساسية في الأسواق.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وجرى توفير المنافذ الحكومية لبيع السلع، إضافة إلى إقامة معارض مثل «أهلا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وترصد السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت في الأسواق مع بداية شهر رمضان، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

تراجع متوسط سعر الفول المعبأ في الأسواق ليسجل نحو 60.79 جنيه، بنسبة انخفاض 2.38 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) الـ1 لتر نحو 100.03 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 87 قرشا للمستهلك.

جاء سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ (الصحيح) نحو 72.92 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 41 قرشا للمستهلك.

سجل متوسط سعر الفول المعبأ المجروش نحو 60.34 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت 3.11 جنيه للمستهلكين.

تراجع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي لتسجل نحو 169.15 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 1.35 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعر عبوة زيت ذرة (أصناف متنوعة) الـ1 لتر نحو 131.58 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 3.6 جنيه للمستهلكين.

سجل متوسط سعر الجبن الرومي ليسجل نحو 249.12 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 2.27 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني نحو 79.38 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 3.54 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الثعابين نحو 203.89 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت نحو 51.11 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر كيلو البرقوق ليسجل 32.68 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض 3.41 جنيه للمستهلك.

انخفاض متوسط سعر الموز المستورد ليسجل 38.2 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ8.44 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر التفاح الجولدن ليسجل 57.69 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت نحو 2.96 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر البامية نحو 38.04 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 1.08 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء الطازجة نحو 373.79 جنيه في الاسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 8.07 جنيه للمستهلك.