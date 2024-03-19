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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. العصر 3:29 مساءً

كتب:

نظيمة البحرواي
12:01 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يتطلع الأهالي بمحافظة الشرقية، إلى معرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تاسع أيام شهر رمضان الكريم 1445 هجريا، خاصة موعدي أذان المغرب والفجر لمعرفة وقتي الإفطار والإمساك.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة. 

أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الساعة 4 و31 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 5 و59 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و29 دقيقة مساءً. 

أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في الساعة 6 و5 دقائق مساءً. 

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الساعة 7 و23 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و54 دقيقة.

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بقلم نظيمة البحرواي