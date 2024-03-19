مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. العصر 3:29 مساءً
كتب:
نظيمة البحرواي
12:01 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
مواقيت الصلاة
يتطلع الأهالي بمحافظة الشرقية، إلى معرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تاسع أيام شهر رمضان الكريم 1445 هجريا، خاصة موعدي أذان المغرب والفجر لمعرفة وقتي الإفطار والإمساك.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.
أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الساعة 4 و31 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 5 و59 دقيقة صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
يأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 الساعة 12:02 مساءً.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و29 دقيقة مساءً.
أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في الساعة 6 و5 دقائق مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024
ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الساعة 7 و23 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و54 دقيقة.