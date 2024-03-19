10 إجراءات لمواجهة الإشغالات بشوارع القاهرة.. بينها متابعة الموائد

اعتمدت محافظة القاهرة خطة لمواجهة الإشغالات والعمل على تسيير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وعدم مضايقة المارة، وإنفاذ القانون، ومن الإجراءات التي أقرتها، وفق تقرير لها خلال شهر رمضان، ما يلي:

- مكافحة ظاهرة الإشغالات وانتشارالباعة الجائلين بدون ترخيص بالشوارع والميادين.

- مكافحة ظاهرة بيع الأغذية والسلع في التقاطعات المهمة والإشارات.

شوادر بيع الفوانيس والياميش

- حصر شوادر بيع الفوانيس وياميش رمضان والتنسيق مع الحى لإزالة غير المرخص منها واستمرار المرور على الشوادر لضمان التزام أصحابها.

- حملات على محلات الطيور بالتنسيق مع الطب البيطري والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بهذا الشأن بالمحافظة.

مراجعة الشوارع الرئيسية

- مراجعة الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المزارات الدينية خاصة منطقة الأزهر، المشهد الحسيني، جامع عمرو بن العاص، ميدان السيدة عائشة، السيدة نفيسة نظرا لإقبال المواطنين على تلك المناطق خلال أيام رمضان.

- متابعة مناطق الجذب الجماهيري ذات الصبغة التجارية وبينها: ميدان روكسى، العتبة، ميدان رمسيس، العباسية، ميدان التحرير، السيدة زينب، مدينة نصر، باب الشعرية، محور شارع 26 يوليو،شارع السبتية، شارع بولاق الجديد.

- عدم إشغال الأرصفة بالبضائع والأغذية لتمكين المشاة من استخدام الأرصفة وعدم السير في نهر الطريق والحماية من الحوادث.

- مراجعة تصاريح المحلات التي تعرض السلع التموينية بالتنسيق مع الحي.

متابعة مواعيد غلق المحلات

- متابعة مستمرة لموائد الرحمن والسرادقات ومدى التزامها بالتعليمات فى هذا الشأن

- رفع الإشغالات فى محيط مساجد السيدة نفيسة، السيدة عائشة، النور، الحسين، الفتح، الجمعية الشرعية بالأزبكية، عمر بن عبد العزيز بالساحل، عمرو بن العاص وكل المساجد المهمة.

- متابعة مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي ما عدا الأنشطة المستثناه.