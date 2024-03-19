فتاة: صديقتي تجرح نفسها بعد كل ذنب تفعله.. وعلي جمعة: تروح لاستشاري نفسي

علق الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على ما روته فتاة، قالت إن لها صديقة تقوم بعقاب نفسها عند كل ذنب تفعله أو عند نسيان صلاة، وتقوم بجرح نفسها.

الاستعانة باستشاري نفسي

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم، إنه يجب على صديقتها الاستعانة باستشاري نفسي، كون هذا الأمر يعد أحد أنواع الضعف البشري الذي يحتاج إلى معونة.

وتابع بأنه أحيانا يكون العلاج في جلسات علاج تغذوي، أو جلسات ذكر أو «فضفضة»، وهذا النوع من العلاج موجود في مصر.