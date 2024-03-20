مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. بهجت يواجه أزمة في سنتر الدروس الخصوصية

تطورات كبيرة شهدتها الحلقة رقم 9 من مسلسل عتبات البهجة، حيث تطورت علاقة أحفاد الفنانة يحيى الفخراني، الذي يجسد دور بهجت، وتواصلت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني مع صديق شقيقه والذي يجلس شقيقها «عمر» في منزله، لكي تتحدث معه، ولكن شقيقها استقبلها بحالة من الفتور دون قبولها في هذا الموقف، ولكنه وافق لها على الدخول.

جميلة تفشل بإقناع شقيقها بالعودة للمنزل مرة أخرى

لكن الحوار لم يستمر بينهما إلا بضع الدقائق بعد أن حذرها من التواصل مرة أخرى مع أحد الشباب الذي ظهر في صور معها على هاتفها الشخصي، لترحل جميلة سريعًا من المكان.

حالات تنمر في السنتر وصلت إلى حد نوبات من الصرع

وتحدث الفنان يحيى الفخراني مع طلاب سنتر الدروس الخصوصية، بعد أن تعرض خلال الحلقات السابقة للعديد من المواقف السيئة وتعامل الطلاب بشكل سيء مع بعضهم البعض، وبعض حالات التنمر التي وصلت في بعض الحالات إلى حد حدوث نوبة من الصرع.

الفنان يحيى الفخراني يتحدث مع بعض الطلاب عن السلوكيات الجيدة

وتحدث يحيى الفخراني «بهجت» مع بعض الطلاب عن السلوكيات الجيدة التي يجب أن يتحلوا بها، وطلب منهم الابتعاد عن السلوكيات والتصرف بشكل جيد، وأن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، لكنه تعرض لعدد من المناقشات مع الطلاب، ورفض بعضهم كل ما قاله بهجت، وأخذ بعض من الطلاب النصائح على أنّه يريد منهم ترك سنتر الدروس الخصوصية.