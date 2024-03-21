مفاجأة حول ثروة أغنى لاعب في العالم.. كيف فعلها وراتبه الأسبوعي ألف دولار؟
كتب:
ندى قطب
10:06 ص | الخميس 21 مارس 2024
فائق بلقيه أغنى لاعب في العالم
كرة القدم ليست مجرد الرياضة الأكثر مشاهدة في العالم، لكنها أيضًا صناعة بمليارات الدولارات، قائمة على قاعدة جماهيرية عالمية وصفقات بعقود خيالية باهظة الثمن، لذلك الشهرة في عالم الساحرة المستديرة لا يعني الغناء، خاصة أن أغنى لاعب في العالم ليس مشهورًا أو ضمن قائمة أفضل اللاعبين.. فمن هو؟
تعرف على قائمة أغنى لاعبي العالم
بفضل شغف الجماهير بكرة القدم، باتت جزء من الاستثمارات المالية الكبرى، وفقًا لمسح حديث خلال عام 2024، كشف عن أغنى لاعبي العالم بالترتيب وكشف صافي الثروة بالكامل، ليقف فائق بلقيه لاعب نادي راتشابوري التايلاندي، على رأس القائمة التي تحمل أغنى 10 لاعبين.
فائق بلقيه هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم، بعدما بلغت قيمة ثروته بالكامل 20 مليار دولار، والتي تعود بشكل أساسي إلى نسبه الملكي، باعتباره أمير مملكة بروناي ويلعب لمنتخب بروناي الوطني، في مركز الجناح، وعمه هو سلطان بروناي، بحسب صحيفة «geeksforgeeks».
من هو أغنى لاعب في العالم؟
في الأساس ينحدر من خلفية ملكية غنية للغاية، وصافي ثروته مرتفع جدًا بسبب ثروته العائلية ونسبه الملكي، وهو ما يثبت ذلك من خلال أرباحه الأسبوعية من كرة القدم التي تبلغ 1000 دولار فقط، وهو مبلغ لا يذكر مقارنة بنجوم الكرة حول العالم.
محمد صلاح خارج القائمة الأخيرة لأغنى لاعبي العالم، إذ سيطر على القائمة العديد من أساطير الجيل الحديث والقديم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، ورونالدو الظاهرة، وغيرهم، وتأتي القائمة على النحو التالي:
- فائق بلقيه - 20 مليار دولار.
- ليونيل ميسي - 600 مليون دولار.
- كريستيانو رونالدو - 500 مليون دولار.
- ديفيد بيكهام «معتزل» - 450 مليون دولار.
- ديف ويلان «معتزل» - 210 ملايين دولار.
- نيمار دا سيلفا - 200 مليون دولار.
- إبراهيموفيتش - 190 مليون دولار.
- كيليان مبابي - 180 مليون دولار.
- واين روني «معتزل- مدرب» - 170 مليون دولار.
- رونالدو الظاهرة «معتزل» - 160 مليون دولار.