مفاجأة حول ثروة أغنى لاعب في العالم.. كيف فعلها وراتبه الأسبوعي ألف دولار؟

كرة القدم ليست مجرد الرياضة الأكثر مشاهدة في العالم، لكنها أيضًا صناعة بمليارات الدولارات، قائمة على قاعدة جماهيرية عالمية وصفقات بعقود خيالية باهظة الثمن، لذلك الشهرة في عالم الساحرة المستديرة لا يعني الغناء، خاصة أن أغنى لاعب في العالم ليس مشهورًا أو ضمن قائمة أفضل اللاعبين.. فمن هو؟

تعرف على قائمة أغنى لاعبي العالم

بفضل شغف الجماهير بكرة القدم، باتت جزء من الاستثمارات المالية الكبرى، وفقًا لمسح حديث خلال عام 2024، كشف عن أغنى لاعبي العالم بالترتيب وكشف صافي الثروة بالكامل، ليقف فائق بلقيه لاعب نادي راتشابوري التايلاندي، على رأس القائمة التي تحمل أغنى 10 لاعبين.

فائق بلقيه هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم، بعدما بلغت قيمة ثروته بالكامل 20 مليار دولار، والتي تعود بشكل أساسي إلى نسبه الملكي، باعتباره أمير مملكة بروناي ويلعب لمنتخب بروناي الوطني، في مركز الجناح، وعمه هو سلطان بروناي، بحسب صحيفة «geeksforgeeks».

من هو أغنى لاعب في العالم؟

في الأساس ينحدر من خلفية ملكية غنية للغاية، وصافي ثروته مرتفع جدًا بسبب ثروته العائلية ونسبه الملكي، وهو ما يثبت ذلك من خلال أرباحه الأسبوعية من كرة القدم التي تبلغ 1000 دولار فقط، وهو مبلغ لا يذكر مقارنة بنجوم الكرة حول العالم.

محمد صلاح خارج القائمة الأخيرة لأغنى لاعبي العالم، إذ سيطر على القائمة العديد من أساطير الجيل الحديث والقديم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، ورونالدو الظاهرة، وغيرهم، وتأتي القائمة على النحو التالي: