معلومات عن «الهولوجرام».. هل ظهر به «نفادي» في مسلسل الكبير أوي 8؟

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، أبرزها مقلب موت «نفادي»، الذي نفذه «جوني» بالاتفاق مع «هجرس» الذي يجسد دوره محمد سلام، أثناء جلوسهما على القهوة في المزاريطة، قبل وصول «نفادي» إليهما، ويجدهما يبكيان عليه بعد وفاته، لكنهما يتجاهلان وصوله وكأنهما لا يرانه، ويستمران في البكاء عليه.

معلومات عن تقنية الهولوجرام

وأبلغ «جوني» ويلعب دوره أحمد مكي، «نفادي» الذي يجسده حاتم صلاح، أنهم يصورون مقلب فيه، بهدف نشره على «السوشيال ميديا»، لدرجة أن «نفادي» لم يصدق بعد إبلاغه بالحقيقة، أنه ما يزال على قيد الحياة، حتى أنه قال لهما: «أنتوا شايفيني هولوجرام قدامكم»، لذا نقدم لكم أبرز المعلومات عن الهولوجرام:

- عبارة عن تقنية تُعيد تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة فى الفضاء المطلق.

- يتيح الهولوجرام للمستخدمين إمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كل الاتجاهات.

- يستخدم في التقاط ورصد أكثر من صورة.

- تعتمد التقنية على الموجات الضوئية التي تتولى مسؤولية التصوير ثلاثي الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.

- يعمل باستخدام خاصية الليزر، لإنتاج واقع افتراضي.

- يعود تاريخه إلى عام 1947 على يد العالم دينيس جابور، لتحسين قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني.

- يوجد أجهزة متخصصة فى عرض الهولوجرام، وتترواح أسعارها بين 600 دولار و2000 دولار.

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، ظهر الكبير مع أولاده العترة وجوني، وهو يتعلم الفرنسية، إذ بدأ الكبير في معاكسة المعلمة، قبل أن تأتي مربوحة وينشب خلاف بينهما.

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.