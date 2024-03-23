عتبات البهجة الحلقة 13.. الصدفة تكشف حقيقة يحيى الفخراني أمام حفيده

تعرض قناة DMC الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان يحيي الفخراني، وذلك في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً.

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيي الفخراني، ويُعرض خلال أول 15 يومًا من شهر رمضان عبر منصة watch it، إضافة إلى قناة DMC.

عتبات البهجة الحلقة 13

ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة شهد أحدثًا مثيرة، بدأت بتعرف عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، على صورة من ضمن الصور القديمة والتي يحتفظ بها جده معه، ويكتشف بعدها حقيقة صديقه فريد، ويكتشف أنه مطلوب لدى الشرطة في بريطانيا.

وفى المشهد التالى، من مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12، قدم حنفي «محسن منصور» الشبكة إلى فلة «هنادي مهنا» ولكنهم يقابلونه بجفاء.

أحداث عتبات البهجة الحلقة 12

كما شهدت الحلقة 12، مشهدا آخر، حيث يذهب عيطة «علاء مرسي» إلى «بهجت»، ويطلب منه بعض الأموال لسداد قيمة إيصال الأمانة لحنفي، ويعتذر منه بهجت ويخبره أن يتدخل محاميه دون مقابل لحل المشكلة.