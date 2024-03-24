خالد الجندي: يجب إدراك كل لحظة نعيشها في الدنيا تأهبا للقاء الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب أن ندرك كل لحظة نعيشها في هذه الدنيا كي نكون متأهبين للقاء الله سبحانه وتعالى، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».

الله توعد بإنهاء الأرض بمن عليها

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، في تفسيره لسورة الزلزلة، أن الله توعد بإنهاء الأرض بمن عليها، وهذا ورد في سورة غافر: «فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار».

آية «وأخرجت الأرض أثقالها»

وأضاف: «حينما قال الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، علشان أن نقف أمام هذه الآية، فهناك من يقول إن الأثقال لها وجهين، الأول ما عليها من جميع الأثقال من جبال ومنازل وكل شيء، والاحتمال الثاني يشير إلى احتمالية إخراج الأسرار التي استودعتها».