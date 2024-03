جامايكا تحصد المركز الثالث في دوري أمم الكونكاكاف على حساب بنما

حصد منتخب جامايكا الملقب بالريجي بويز، المركز الثالث في بطولة دوري أمم الكونكاكاف، أثر تغلبه على نظيره البنمي بنتيجة هدف دون رد، في مباراة جمعت بين المنتخبين، فجر اليوم، على ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون، بولاية تكساس الأمريكية.

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، سجل ديكستر ليمبيكيسا لاعب منتخب جامايكا، الهدف الأول لبلاده مز تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء من أسيست مز زميله مايكل هيكتور لتسكن على يمين أورلاندو موسكيرا حارس مرمى بنما.

