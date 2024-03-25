رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

جامايكا تحصد المركز الثالث في دوري أمم الكونكاكاف على حساب بنما

كتب:

حسن رمضان
02:24 ص | الإثنين 25 مارس 2024
منتخب جامايكا لكرة القدم

منتخب جامايكا لكرة القدم

حصد منتخب جامايكا الملقب بالريجي بويز، المركز الثالث في بطولة دوري أمم الكونكاكاف، أثر تغلبه على نظيره البنمي بنتيجة هدف دون رد، في مباراة جمعت بين المنتخبين، فجر اليوم، على ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون، بولاية تكساس الأمريكية.

هدف جامايكا الوحيد

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، سجل ديكستر ليمبيكيسا لاعب منتخب جامايكا، الهدف الأول لبلاده مز تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء من أسيست مز زميله مايكل هيكتور لتسكن على يمين أورلاندو موسكيرا حارس مرمى بنما.

وبعد 3 دقائق من هدف ليمبيكيسا كادت بنما، تسجيل التعادل من تسديدة عز طريق اللاعب بوما رودريجيز بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، من تمريرة حاسمة من جانب أندريس أندرادي، تجاه الزاوية اليمنى العليا لمرمى جامايكا، تصدى لها الحارس أندريه بليك ببراعة.

وفي الدقيقة 60 من عمر الشوط، حرمت عارضة مرمى منتخب بنما، من تسجيل جامايكا، لهدف ثان من تسديدة عن طريق اللاعب داميون لوي، بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، مستغلا خروج الحارس من مرماه.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إصابة جريج لي لاعب منتخب جامايكا، ونزول تايفون جراي بديلا عنه.

اقرأ المزيد:

أمريكا تواجه جامايكا في نصف نهائي أمم الكونكاكاف يوم الجمعة المقبل

بمشاركة المخضرم باولو جيريرو.. بيرو تفوز على نيكاراجوا بهدفين دون رد

منتخب الجزائر يفوز على بوليفيا وديا بثلاثية مقابل هدفين

منتخب إسبانيا يخسر من كولومبيا بهدف مونيوث في مباراة ودية بلندن
بقلم حسن رمضان