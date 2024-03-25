جامايكا تحصد المركز الثالث في دوري أمم الكونكاكاف على حساب بنما

حصد منتخب جامايكا الملقب بالريجي بويز، المركز الثالث في بطولة دوري أمم الكونكاكاف، أثر تغلبه على نظيره البنمي بنتيجة هدف دون رد، في مباراة جمعت بين المنتخبين، فجر اليوم، على ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون، بولاية تكساس الأمريكية.

هدف جامايكا الوحيد

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، سجل ديكستر ليمبيكيسا لاعب منتخب جامايكا، الهدف الأول لبلاده مز تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء من أسيست مز زميله مايكل هيكتور لتسكن على يمين أورلاندو موسكيرا حارس مرمى بنما.

What a banger to open the score! ???? pic.twitter.com/aKl7fPgpy4 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 24, 2024

وبعد 3 دقائق من هدف ليمبيكيسا كادت بنما، تسجيل التعادل من تسديدة عز طريق اللاعب بوما رودريجيز بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، من تمريرة حاسمة من جانب أندريس أندرادي، تجاه الزاوية اليمنى العليا لمرمى جامايكا، تصدى لها الحارس أندريه بليك ببراعة.

وفي الدقيقة 60 من عمر الشوط، حرمت عارضة مرمى منتخب بنما، من تسجيل جامايكا، لهدف ثان من تسديدة عن طريق اللاعب داميون لوي، بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، مستغلا خروج الحارس من مرماه.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إصابة جريج لي لاعب منتخب جامايكا، ونزول تايفون جراي بديلا عنه.