التفاصيل الكاملة لصفقة تبادل المحتجزين.. 700 أسير فلسطيني مقابل 40 إسرائيليا

بالتزامن مع مرور 171 يومًا من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد وإصابات آلاف الفلسطينيين نتيجة القصف العشوائي لمنازل المدنيين ومهاجمة مجمع الشفاء الطبي ومستشفيي الأمل وناصر في قطاع غزة، أصبح العالم يترقب إتمام صفقة تبادل المحتجزين المقبلة ووقف إطلاق النار، فماذا نعرف عنها؟.

صفقة تبادل المحتجزين في قطاع غزة

ونشرت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن المفاوضات التي تجري حاليًا وتتوسط فيها مصر لإتمام صفقة لتبادل المحتجزين في قطاع غزة.

وبحسب القناة المصرية، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلية، قد أعلنت أنها وافقت على المقترح الأمريكي الخاص برفع عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين في قطاع غزة، ليصبح إجمالي من سيفرج عنهم هم 700 أسير فلسطينية بدلا من 400 مقابل 40 محتجزا في القطاع.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن 700 أسير يتضمنون عددا من السجناء الذين يقضون أحكام بالسجن المؤبد بسبب تورطهم في قتل إسرائيليين، إلا أن السلطة الإسرائيلية قلصت أعداد السجناء الذين يقضون حكمًا بالسجن مدى الحياة بسببب قيامهم بعمليات فدائية كبرى.

وأوضحت صحيفة يديعوت إحرونوت إن الجانب الإسرائيلي على استعداد لمناقشة الاقتراح الأمريكي فيما يخص عودة النازحين إلى شمال غزة بشكل تدريجي.

وبحسب المقترح فأن الصفقة تتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع يتوقف خلالها إطلاق النار بشكل جزئي.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يزالون في انتظار رد الفصائل الفلسطينية على المقترح النهائي، وفق قناة القاهرة الاخبارية.

الفصائل الفلسطينية ترد على تصريحات الإعلام العبري

وفي نفس السياق، قالت الفصائل الفلسطينية في بيان رسمي، أن الأجواء ليست إيجابية، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن عن خطة وقف إطلاق النار أو الانسحاب الكامل من القطاع، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

وأضافت أن الاحتلال فسر مرونة الفصائل الفلسطينية من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني على أنها "ضعف"، مؤكدة أنه مستمر في عدوانه ضد المدنيين، موضحة أنه يصر على إبقاء ملف المساعدات والإغاثات الطبية تحت سيطرته الكاملة.

وطالبوا بعودة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للعمل في القطاع وبالأخص في شمال غزة.