العاصفة نيلسون تضرب بريطانيا.. توقعات بتعطل الطرق والكهرباء والاتصالات

تضرب العاصفة نيلسون جنوب المملكة المتحدة، جالبة رياحاً تبلغ سرعتها 70 ميلاً في الساعة وأمطار غزيرة وبَرَد ورعد، بحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والتي أكّدت أنَّ بعض الثلوج تساقطت في أجزاء من ديفون وويلز، كما تراكمت الثلوج أيضًا في الطرف الآخر من بريطانيا في المرتفعات الاسكتلندية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تفاصيل ما يحدث في بريطانيا

وقال المسؤولون في ديفون البريطانية، إنَّ الفرق عملت طوال الليل لإبقاء الطرق سالكة ولكن القيادة بحذر شديد وتجنب الطرق السريعة والالتزام بالطرق الرئيسية حيثما أمكن ذلك، وقد بلغ أدنى مستوى في المملكة المتحدة خلال الليل -4.9 درجة مئوية في قمة كيرنجورم في المرتفعات، بينما انخفضت درجات الحرارة في مدن بما في ذلك نيوكاسل وإينفيرنيس إلى 0 درجة مئوية.

وجرى إصدار تحذير من الرياح بين الساعة 7 صباحًا و6 مساءً، يغطي المناطق الساحلية بين لاندز إند وبرايتون، حيث من المتوقع أن تكون أسوأ الظروف، وأطلق خبراء الأرصاد الجوية الإسبان على نظام الطقس اسم «عاصفة نيلسون»، التي تعد أول عاصفة مسماة في المملكة المتحدة منذ يناير ولكن الـ11 من الموسم الحالي الذي بدأ في سبتمبر.

ماذا تسبب العاصفة نيلسون؟

ويتنبأ تحذير الطقس، الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، بتعطل الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى انقطاع شبكات الكهرباء والهواتف المحمولة، موضحا خبراء الأرصاد الجوية: «هناك احتمال ضئيل بحدوث إصابات وخطر على الحياة من جراء الأمواج الكبيرة والمواد الشاطئية التي يتم إلقاءها على الجبهات البحرية والطرق الساحلية والممتلكات».

وقال مكتب الأرصاد الجوية في وصفه للطقس: «ستجلب منطقة عميقة من الضغط المنخفض موجة من الطقس العاصف للغاية إلى أجزاء من جنوب غرب إنجلترا ثم جنوب إنجلترا يوم الخميس».

ومن المتوقع أنَّ تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة على نطاق واسع، في حين قد تشهد بعض المناطق الساحلية المكشوفة هبوبًا تتراوح سرعتها بين 60 إلى 70 ميلاً في الساعة، مع احتمال حدوث أمواج كبيرة أيضًا.