غفران ثامر.. مسحراتي يجوب شوارع الموصل القديمة بالعراق (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مسحراتي يجوب شوارع الموصل القديمة بالعراق خلال شهر رمضان».

المسحراتي العراقي غفران ثامر

يجوب المسحراتي العراقي غفران ثامر الشوارع الضيقة بمدينة الموصل القديمة ليوقظ المسلمين لتناول وجبة السحور قبل أذان الفجر خلال شهر رمضان، حيث بدأ عمله منذ تحرير الموصل في عام 2018، والكل يرحب به ويستقبلونه بالحلوى والزلابية والمياه.

ويستمر تقليد المسحراتي عبر الأجيال على الرغم من التقدم التكنولوجي ووفرة أجهزة المنبه، فهو جزء من الروح الاحتفالية لشهر رمضان.

تاريخ المسحراتي في رمضان

ويعتبر تاريخ المسحراتي من الإرث القديم ويرجع إلى عشرينيات القرن الماضي، فكانت الناس تستخدم المسحراتي وكان يمتهن هذه المهنة شخص من المنطقة حيث يأخذ على عاتقه أن يدور على الناس إما بواسطة الطبلة أو كان يدق على أبواب الناس بالليل حتى يستيقظوا على السحور.