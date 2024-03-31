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دراما المتحدة

«الزراعة»: تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ160 دولة (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
10:45 ص | الأحد 31 مارس 2024
محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة

محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة

أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك أهمية كبيرة توليها الدولة لقطاع الزراعة منذ عام 2014 حتى الآن، نظرًا لما له من أبعاد اقتصادية مهمة على الاقتصاد المحلي.

فتح أكثر من 90 سوقا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تمكنت خلال العشر سنوات الماضية، من فتح أكثر من 90 سوقا وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160 دولة.

زيادة الصادرات الزراعية

وأوضح متحدث الزراعة، أنه رغم ما تشهده الظروف العالمية والمنطقة العربية من مشكلات تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد، فقد ساهمت الإنجازات المصرية بشكل كبير في تحقيق زيادة في إجمالي الصادرات الزراعية تقدر بـ 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع و«المنتجات الفريش» التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري.

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