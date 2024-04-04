جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اعتماد جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في مختلف المدارس في شهر مايو.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية الترم الثاني

وأشار «شعبان»، إلى أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية الترم الثاني 2024 يبدأ السبت 18 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو جاء كالآتي:

-السبت 18 مايو مادة اللغة العربية.

- الأحد 19 مايو مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

- الاثنين 20 مايو مادة العلوم ومادة التكنولوجيا والكمبيوتر.

- الثلاثاء 21 مايو مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء: مادة الهندسة والدراسات الفنية.

- الخميس 23 مايو مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني الترم الثاني بالدقهلية

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القسم المهني بداية من السبت 18 مايو حتي الأربعاء 23 مايو كالآتي:

- السبت 18 مايو مادة مجال اقتصادي منزلي تحريري، مجال صناعي تحريري، ومجال زراعي تحريري.

- الأحد 19 مايو مادة اللغة العربية والإملاء ومادة التكنولوجيا.

- الاثنين 20 مايو الرياضيات ومادة التربية الدينية.

- الثلاثاء 21 مايو مادة العلوم.

-الأربعاء 22 مايو مادة اللغة الأجنبية.

- الخميس 23 مايو مادة التربية الفنية والدراسات الاجتماعية.