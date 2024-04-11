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«الإسكان»: تسليم أراضي مدافن 15 مايو للمتأخرين خلال 10 أيام

كتب:

أيمن حمزة
01:34 م | الخميس 11 أبريل 2024
جدول تسليم أراضي مدافن 15 مايو

جدول تسليم أراضي مدافن 15 مايو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن بدء تسليم قطع أراضي المقابر للمتأخرين عن الاستلام من المسلمين والأقباط الذين وفرت لهم وزارة الإسكان أراضي خاصة بالمدافن، بداية من 21 أبريل حتى 28 من نفس الشهر، إذ جرى تحديد المواعيد التالية للتسليم عبر تقسيم الأراضي، طبقًا للجداول التالية:

 

1 - المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 31 من أبريل الجاري، وامتداد المجموعة 18 (مسيحيين).

2 - المجموعة 30 وامتداد المجموعة 26 (مسلمين) يوم الثلاثاء الموافق 23 من نفس الشهر.

3 - الخميس الموافق 25 من أبريل المجموعة 29 (مسلمين) بلوك من 5 إلى 7.

التيسير على المستفيدين من شراء أراضي المدافن

 

4 - يوم الأحد الموافق 28 من أبريل، المجموعة 12 «مسلمين».

إلغاء قطع الأراضي للمتأخرين عن الاستلام 

 

وأعلن جهاز تنمية المدينة، أنه سيجرى إلغاء قطع الأراضي للمتأخرين عن الاستلام، طبقا لما ورد بكراسة الشروط.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.