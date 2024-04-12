19 مليون جنيه إيرادات 5 أفلام في ثاني أيام عيد الفطر.. «شقو» يتصدر

سجلت إيرادات أفلام عيد الفطر 2024 في ثاني أيام العيد نحو 19 مليون و101 ألف و697 جنيها، والتي تضم مجموعة من الأفلام التي تتنوع بين الأكشن والكوميدي والفنتازيا، وذلك بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والذي أشار إلى بقاء فيلم «الحريفة» الذي طُرح بالسينما منذ أكثر من 14 أسبوعا، ضمن منافسة أفلام العيد بسبب الإقبال عليه.

وأوضح أن فيلم «الحريفة» الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، أبرزهم نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وخالد الذهبي، حقق إيرادات في ثاني أيام العيد تقدر بـ121 ألفا و781 جنيها.

المركز الأول

وتصدّر قائمة أفلام العيد، فيلم «شقو» بإيرادات أمس الخميس تقدر بـ9 ملايين و806 آلاف و250 جنيها، بطولة عمرو يوسف ويسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ودينا الشربيني.

«فاصل من اللحظات السعيدة» في المركز الثاني

وجاء بالمركز الثاني فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، بإيرادات تقدر بـ6 ملايين و600 ألف و48 جنيه.

«عالماشي» في المركز الثالث

وفي المركز الثالث جاء فيلم عالماشي بإيرادات أمس تبلغ نحو 2 مليون و134 ألفا و874 جنيها، بطولة علي ربيع وكريم عفيفي وآية سماحة وصلاح عبدالله.

المركز الرابع

وفي المركز الرابع فيلم أسود ملون بإيرادات 438 ألفا و744 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، وأحمد فتحي، ورنا رئيس، ومنة عرفة.