كيف تتصرف حال تعرضك للنصب بعد دفع أقساط «جمعية»؟

«الجمعيات» من أشهر التعاملات المالية بين المواطنين، وتهدف إلى جمع مبلغ في وقت معين بين عدد من الأشخاص بالتناوب، على أن يحصل عليها شخص كل فترة. وفي هذه السطور يوضح خبير قانوني كيفية التصرف حال تعرض مواطن للنصب في «جمعية».

ما هي الجمعية؟

قال محمد أيوب المحامي، إن «الجمعبة» تعني انضمام شخص إلى مجموعة أشخاص آخرين، وذلك عن طريق دفع مبلغ محدد كل شهر مع هؤلاء الأشخاص، على أن يتسلم كل شخص في هذه الجمعية شهرياً المبلغ الإجمالي المُجّمع من المشاركين في الجمعية.

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنه في حال إنكار مالك الجمعية أو مديرها استلامه مبالغ مالية من شخص أو عدة أشخاص، ففي هذه الحالة يحق للشخص المتضرر التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضد مالك هذه الجمعية.

عقوبة جريمة النصب

وأشار المحامي إلى ضرورة أن يرافق محرر المحضر شاهد أو أكثر من الأعضاء المنضمين لهذه الجمعية، ومن ثم يُحال المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال هذه الواقعة.

وأوضح «أيوب»، أنه في حال ثبوت الاتهام يعاقب المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة النصب طبقاً لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، والتي نصت على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، أو إحداث الأمل بحدوث ربح أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال».