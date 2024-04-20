طريقه عمل الآيس الكريم زي المحلات.. «طعم أحلى من الجاهز وبمكونات بسيطة»

في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة، يقبل البعض على شراء الآيس الكريم، الأمر الذي يكلفهم الكثير من النقود، مما يدفع السيدات إلى البحث عن طريقة عمل آيس كريم زي المحلات وبمكونات بسيطة وطبيعية في المنزل، وذلك عبر إضافة مكون واحد يجعل الطعم مميزًا ولا يقاوم، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الآيس كريم

كوب لبن.

3 ملاعق كبيرة نشا.

فانيليا أو النكهة التي ترغبين فيها

2 ملعقة كبيرة سكر.

باكو كريم شانتيه.

نصف كوب لبن.

طريقة عمل آيس كريم زي المحلات

في إناء يخلط اللبن والسكر والفانيليا وتقلب جيدًا على النار.

يضاف إلى الخليط السابق النشا واللبن ويُقلب حتى يصبح القوام ثقيًلا.

يخفق نصف كوب لبن مع باكو كريم شانتيه.

يضاف إليه خليط اللبن والنشا تدريجيًا مع استمرار الخفق.

يدخل الفريزر حتى يجمد ويُقدم مثلجًا.

وصفة أخرى لعمل الآيس كريم مثل المحلات

½ كوب حليب.

ملعقة زبدة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

¼ كوب سكر.

¼ كوب بودرة كريم شانتيه جاهزة.

صفار بيضة.

وصفة الايس كريم في البيت

في وعاء عميق على نار متوسطة، توضع الزبد والسكر والفانيليا مع الحليب وصفار البيض.

باستخدام مضرب يدوي، تقلب جيدًا حتى تذوب المكونات وتمتزج معًا.

فور الغليان، يُرفع الوعاء عن النار، ويترك ليهدأ قليلا.

يوضع المزيج في الفريزر لنصف ساعة تقريبًا.