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استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات في حي العمرانية بالجيزة (صور)

كتب:

سلامة عامر
10:27 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
خلال حملات أجهزة حي العمرانية

خلال حملات أجهزة حي العمرانية

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار الأحياء والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عملها، في تنفيذ الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات لإعادة الانضباط إلى الشوارع.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أنه بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع حي العمرانية محتويات أحد السناتر التعليمية بشارع الجابري المتفرع من شارع ناصر الثورة، لافتًا إلى إيداع المضبوطات بمخزن الحي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحت إشراف ومتابعة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية.

حملة على التكاتك

ونفذت أجهزة حي العمرانية حملة على التكاتك التي تسير عكس الاتجاه بشوارع «فاطمة رشدي ومحمود سامي البارودي والهرم وخاتم المرسلين وترعة الزمر»، وبلغ عدد التكاتك التي جرى ضبطها 8.

وتلقت محافظة الجيزة شكوى من مواطن يتضرر من وجود تجمعات للقمامة بشارع أمون المتفرع من شارع علوبة بالعمرانية، وجرى تكليف حي العمرانية وهيئة النظافة بسرعة التعامل مع الشكوي ورفع المخلفات كافة، فضلا عن الدفع بفرق النظافة لتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بالمنطقة محل الشكوى مع المتابعة الدورية للتأكد من حالة النظافة في القطاع.

رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفوري حيال أية مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية..

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.