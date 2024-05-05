طريقة استخراج شهادة الآيبان من البنوك لتوثيق حساباتك

شهادة إيبان (International Bank Account Number) أداة حاسمة لتوثيق حسابك البنكي وتنفيذ المعاملات المالية الدولية بسهولة وأمان، حيث تضم معلومات مهمة للتعرف على حسابك المصرفي، مثل رقم الحساب والبنك المرتبط به والدولة التي يتم فيها الحساب.

وترصد السطور التالية طريقة توثيق الحسابات البنكية الدولية، وطريقة إصدار شهادة الآيبان الخاصة بتوثيق الحسابات البنكية، وفق عدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

طريقة إصدار خطاب آيبان أو شهادة رصيد البنك الأهلي عبر تطبيق البنك الأهلي

لإصدار خطاب آيبان أو شهادة رصيد من البنك الأهلي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق البنك الأهلي باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بتطبيق SNB Alahli Mobile.

2. من القائمة الرئيسية للتطبيق، اختر «حساباتي» أو «حساباتي الشخصية».

3. ابحث عن الحساب الذي ترغب في إصدار خطاب آيبان له وانقر عليه.

4. في صفحة تفاصيل الحساب، ابحث عن خيار «خطاب آيبان» أو «شهادة رصيد» وانقر عليه.

5. قد يطلب منك تحديد نوع الخطاب أو الشهادة التي ترغب في إصدارها. اختر الخيار المناسب وانقر على «متابعة» أو «إصدار».

6. تظهر لك نسخة من الخطاب أو الشهادة بعد إصدارها ويمكنك عرضها وتنزيلها بصيغة PDF أو طباعتها حسب الحاجة.

خطوات توثيق الحساب البنكي

تتضمن خطوة توثيق الحساب البنكي البيانات التالية:

1. اسم صاحب الحساب البنكي المدرج في شهادة الآيبان.

2. رقم الآيبان.

3. إرفاق شهادة الآيبان المختومة.