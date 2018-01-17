بالصور| إحالة 134 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، في جولة مفاجئة، مساء أمس، مستشفى كفر الزيات العام، للوقوف على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

خلال التفقد رصد شعلان، غياب 64 طبيبا و31 ممرضة و34 فنيا وإداريا، وتركهم العمل دون إذن رسمى، فقرر إحالتهم للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفي.

كما تفقد شعلان، أقسام الغسيل الكلوي والعظام، وراجع الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، من نزلاء المستشفى للتأكد من تنفيذ إدارة المستشفى لتكليفات محافظ الغربية، خلال زيارته هذا الأسبوع للمستشفى والمتضمنة وضع الوجبات في أطباق بدلا من الأكياس وتبين تنفيذ وتفعيل التكليف.