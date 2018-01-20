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الوطن

ضبط 3 مسجلين بتهمة سرقة مصنع بأسلوب "كسر القفل" في المعادي

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
ضبط 3 مسجلين بتهمة سرقة مصنع بأسلوب "كسر القفل" في المعادي

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على ثلاثة أشخاص، للاتهامهم بسرقة مصنعًا للرخام بمنطقة شق الثعبان في المعادي، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الخفراء المتواجدين لتأمين الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، يفيد بتمكنهم من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة نقل محمل عليها "موتور كبير الحجم، أنبوبتي بوتوجاز، شنيور، هيلتي دقاق، كمية من أسلحة التقطيع كبيرة الحجم، أَجَنَة حديدية".

وبالانتقال وبمناقشة المتهمين؛ اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "كسر القفل"، من داخل مصنع للرخام والجرانيت كائن بمنطقة شق الثعبان، ملك "أحمد. ص"، 46 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة البساتين وباستدعائه اتهم  الجناة بسرقته.

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