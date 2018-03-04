تعاطي 5 سائقين مخدرات في حملة تحاليل لـ 27 سائقا بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ومديرية الصحة بمطروح، حملة للتحليل السائقين بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح وعلى طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي، وتم خلالها سحب 27 عينة من قائدي السيارات، وأسفرت التحاليل عن إيجابية عينة 5 سائقين لتعاطيهم مادة الحشيش المخدر.

واستهدفت الحملة، اليوم، التي نفذت باشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والعميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح، قائدي الحافلات الخاصة وقائدي المركبات والنقل والملاكي لضبط المخالفين، والتأكد من صلاحية المركبات التي يستقلونها لتوفير السلامة والطمأنينة لهم وتنفيذا لنص المادة 66/76 من قانون المرور التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.