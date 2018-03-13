خريطة توزيع الناخبين على اللجان العامة والفرعية بانتخابات الرئاسة

تنشر "الوطن"، خريطة توزيع الناخبين على اللجان العامة والفرعية، وعدد المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وإجمالي عدد الناخبين في كل محافظة وعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية والموظفين الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية، وكذلك عدد اللجان بالانتخابية بالخارج.

وتضمنت الإحصائية الآتي:

عدد اللجان العامة 367 لجنة

عدد اللجان الفرعية 13 ألفًا و706 لجان

إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا

عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية 18 ألف قاض تقريبًا

عدد الموظفين الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية 110 آلاف موظف

عدد اللجان بالخارج 139 لجنة في 124 دولة

عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزًا.

عدد المحاكم الابتدائية 38 محكمة

عدد مكاتب الشهر العقاري 390 مكتبًا

عدد المنظمات المحلية المتابعة للعملية الانتخابية 54 منظمة

عدد المنظمات الدولية المتابعة للعملية الانتخابية 9 منظمات

عدد المراسلين الأجانب 680 مراسلًا (540 مقيمًا بالإضافة إلى 140 زائرًا)

عدد أجهزة تابلت لوحي لمتابعة العملية الانتخابية داخل 16 دولة بالخارج 180 جهازًا.

وحصلت "الوطن" على بيان تفصيلي بعدد اللجان العامة والمراكز الانتخابية واللجان الفرعية وكذلك أعداد الناخبين في كل محافظة، والتي جاءت كالتالي:

محافظة القاهرة: عدد اللجان العامة 44 لجنة- إجمالي المراكز الانتخابية 823 مركزًا- إجمالي اللجان الفرعية 1410 لجنة- إجمالي الناخبين 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبًا.

محافظة الإسكندرية: عدد اللجان العامة 18 لجنة- المراكز الانتخابية 407 مراكز- اللجان الفرعية 681 لجنة- إجمالي الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و834 ألفًا و698 ناخبًا.

محافظة القليوبية: عدد اللجان العامة 16 لجنة- المراكز الانتخابية 546 مركزًا- اللجان الفرعية 674 لجنة- إجمالي الناخبين 3 ملايين و48 ألفًا و951 ناخبًا.

محافظة المنوفية: عدد اللجان العامة 12 لجنة- المراكز الانتخابية 522 مركزًا- اللحان الفرعية 596 لجنة- إجمالي الناخبين 2 مليون و514 ألفًا و278 ناخبًا.

محافظة الغربية: عدد اللجان العامة 14 لجنة- المراكز الانتخابية 701 مركز- اللجان الفرعية 786 لجنة- عدد الناخبين 3 ملايين و224 ألفًا و446 ناخبًا.

محافظة البحيرة: 18 لجنة عامة- 717 مركزًا انتخابيًا- 885 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 3 ملايين و730 ألفًا و211 ناخبًا.

محافظة كفر الشيخ: 14 لجنة عامة- 525 مركزًا انتخابيًا- 578 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 2 مليون و124 ألفًا و427 ناخبًا.

محافظة الشرقية: عدد اللجان العامة 23 لجنة- المراكز الانتخابية 1032 مركزًا- إجمالي اللجان الفرعية 1149 لجنة- عدد الناخبين 4 ملايين و103 آلاف و254 ناخبًا.

محافظة الدقهلية: 23 لجنة عامة- 792 مركزًا انتخابيًا- 983 لجنة فرعية- عدد الناخبين 4 ملايين و95 ألفًا و729 ناخبًا.

محافظة دمياط: عدد اللجان العامة 10 لجان- المراكز الانتخابية 225 مركزًا- اللجان الفرعية 251 لجنة، وإجمالي الناخبين 983 ألفًا و947 ناخبًا.

محافظة بورسعيد: عدد اللجان العامة 8 لجان- المراكز الانتخابية 98 مركزًا- اللجان الفرعية 111 لجنة- إجمالي الناخبين 503 آلاف و699 ناخبًا.

محافظة الإسماعلية: عدد اللجان العامة 10 لجان- المراكز الانتخابية 210 مركزًا- اللجان الفرعية 222 لجنة- عدد الناخبين 833 ألفًا و779 ناخبًا.

محافظة السويس: 5 لجان عامة- 68 مركزًا انتخابيًا- 87 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 441 ألفًا 772و ناخبًا.

محافظة شمال سيناء: 11 لجنة عامة- 49 مركزًا انتخابيًا- 61 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 250 ألفًا و605 ناخبين.

محافظة جنوب سيناء: 9 لجان عامة- 15 مركزًا انتخابيًا- 18 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 101 ألف و742 ناخبًا.

محافظة الجيزة: 23 لجنة عامة- 567 مركزًا انتخابيًا- 983 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 5 ملايين و257 ألفًا و734 ناخبًا.

محافظة الفيوم: 9 لجان عامة- 335 مركزًا انتخابيًا- 424 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين مليون و854 ألفًا و176 ناخبًا.

محافظة بني سويف: 9 لجان عامة- 482 مركزًا انتخابيًا- 514 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين مليون و741 ألفًا و507 ناخبين.

محافظة المنيا: 13 لجنة عامة- 586 مركزًا انتخابيًا- 715 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 3 ملايين و209 آلاف و23 ناخبًا.

محافظة أسيوط: 15 لجنة عامة- و497 مركزًا انتخابيًا- 599 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 2 مليون و563 ألفًا و259 ناخبًا.

محافظة سوهاج: 18 لحنة عامة- 720 مركزًا انتخابيًا- 781 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 2 مليون و845 ألفًا و567 ناخبًا.

محافظة قنا: 10 لجان عامة- 359 مركزًا انتخابيًا- 434 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين مليون و875 ألفًا و16 ناخبًا.

محافظة الأقصر: 6 لجان عامة- 170 مركزًا انتخابيًا- 195 لجنة فرعية- وإجمالي الناخبين 781 ألفًا و17 ناخبًا.

محافظة أسوان: 8 لجان عامة- 229 مركزًا انتخابيًا- 249 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 971 ألفًا و280 ناخبًا.

محافظة الوادي الجديد: 5 لجان عامة- 60 مركزًا انتخابيًا- 61 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 168 ألفًا و836 ناخبًا.

محافظة مطروح: 8 لجان عامة- 145 مركزًا انتخابيًا- 149 لجنة فرعية- إجمالي الناخبين 272 ألفًا و397 ناخبًا.

محافظة البحر الأحمر: 8 لجان عامة- 109 مراكز انتخابية- 110 لجان فرعية- إجمالي الناخبين 336 ألفًا و954 ناخبًا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس، على أن يبدأ التصويت داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري ويبدأ الصمت الانتخابي في الخارج غدا الأربعاء، استعدادا لانطلاق التصويت الجمعة المقبل.