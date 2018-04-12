إعلامية: "الريف المصري" ليس له علاقة بحادث قتل المغرة

كشفت الإعلامية هاجر جمال الدين، حقيقة مقتل مواطن في أرض المغرة بسبب نزاع على قطعة أرض، مؤكدة أن الأمر عار تماما عن الصحة.

وقالت "هاجر"، خلال برنامجها "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، أن حالة الوفاه نتجت بسبب نزاع داخل إحدى العائلات، وأن الأمر بعيد تماما عن أي نزاع على أرض المغرة، متابعة: "دي مشكلة عائلية خاصة جدا".

وواصلت: "تواصلنا مع شركة الريف المصري، وأكدت أن الموضوع بعيد تماما عن أراضي المغرة، والمشكلة ملهاش علاقة بالمشروع"، مشددة على وجود تعاون كبير بين قوات حرس الحدود وشركة "الريف المصري" لتأمين الأراضي وأصحاب الأراضي.