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الوطن

إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

منذ 57 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

صورة ارشيفية

قال المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه تم إزالة أكثر من 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمختلف المراكز على مساحة أقل من فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة.

وأضاف عبد الرافع، أنه شدد على التصدي بشتى الطرق لأي تعدي على الأرض الزراعية والإزالة الفورية في المهد وأي تعذر يتم الاتصال بالمديرية فورا، موجها تكليفاته لمديري الإدارات الزراعية ومسؤولي حماية الأراضي بالتحرك الفوري وإزالة التعديات في مهدها، موضحا أنه يتابع موقف الإزالات أولا بأول مع الجهات المختصة حتى يتم التخلص من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات.

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