احتجاجات عمالية شاملة في فرنسا خلال مايو

تستعد النقابات العمالية في فرنسا لتنظيم إضراب ومظاهرات، يومي 22 و26 مايو الجاري؛ احتجاجا على إجراءات الحكومة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الجمعة، أن كل المدن، وعلى رأسها العاصمة باريس، ستشهد مظاهرات في هذين اليومين؛ احتجاجاً على تغييرات ستجريها الحكومة ضمن خطة العمل العامة 2022، وكذلك ضد سياسات ماكرون، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت الصحيفة، أن 9 نقابات، بينها "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، و"الاتحاد العام لنقابات العمال"، و"القوة العمالية"، ستنظم مسيرات لصالح الموظفين.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية، جان مارك جاناياك، أمس الجمعة، استقالته، على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية، حول زيادة رواتب العمال المضربين عن العمل منذ فترة.

واقتحم عمال السكك الحديدية المضربون عن العمل، الجمعة، مقر حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، احتجاجًا على تمرير الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، أبريل الماضي، مشروع قانون حكومي لخصخصة السكك الحديدية.

ويشارك في الإضرابات موظفو القطاع العام، وعمال قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد.وشهدت باريس، الثلاثاء الماضي، اشتباكات عنيفة خلال مسيرات ومظاهرات الاحتفال باليوم العالمي للعمال، وأوقفت الشرطة 109 أشخاص.