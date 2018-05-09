مسجد في "لينز" النمساوية يتلقّى رسالة تهديد

تلقى مسجد في مدينة "لينز" شمالي النمسا، رسالة تهديد من مجهول تضمنت عبارة "كل أسبوع سيجري تفجير مسجد".

جاء ذلك حسب حديث مراد باشار رئيس الجالية الإسلامية في ولاية النمسا العليا التي تتبع إليها مدينة "لينز"، اليوم الأربعاء، للأناضول.

وقال باشار، إنه جرى ترك رسالة تهديد في مسجد تابع للجالية بمدينة "لينز" أول أمس.وأشار أن الشرطة فتحت تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث فور إبلاغها عن الرسالة.

وكشفت الشرطة عن احتمالية كون الفاعل مواطنًا نمساويًا يتجاوز عمره الـ 50 عامًا، و يتبنى الفكر "النازي"، وفق باشار.

ولفت أن "بركان بازارجي" القنصل التركي العام في مدينو "سالزبورغ" النمساوية، اطّلع على معلومات من الشرطة حول الحادث، وأجرى لقاءات مع السلطات المعنية.