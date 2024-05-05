البابا تواضروس: لم ننس الشعب الفلسطيني.. وندعو الله أن يسانده

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وشعب مصر بخير وسعادة وسلام، الوطن أغلى قيمة عندنا ونتمنى يكون بخير دايما، والحفاظ على الوطن وسلامته مسؤولية علينا جميعا، ومصرنا فخر لنا جميعا».

وأضاف البابا تواضروس لـ«الوطن»، أنّ الكنيسة لم ولن تنسى الشعب الفلسطيني الشقيق، وتدعو لهم أن يساندهم في الحرب القائمة، ويلهم المسوؤلون الحكمة والرشد لحل الأزمات.

وتابع البابا تواضروس: «يجب أن تكون الأولوية لحياة الناس وصالحهم وأن تكون حياة الأطفال محل اهتمام وحرص من الجميع، وأتمنى الخير والسعادة للجميع طوال الوقت».