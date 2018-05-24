مكاسب ضعيفة لأسهم أوروبا وسط ضغوط على شركات السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بصعود أسهم شركات التعدين والنفط لكن أسهم شركات صناعة السيارات تعرضت لضغوط بعد أن أطلقت أمريكا تحقيقا بشأن واردات السيارات.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد أن انخفض ما يزيد على واحد بالمئة من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف بشأن خطط إنفاق ائتلاف حكومي جديد في إيطاليا والتجارة العالمية على الأصول عالية المخاطر.

واستمر القلق بشأن الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق سيحتاج إلى "بنية مختلفة".

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية بي.ام.دبليو ودايملر وفولكسفاجن ما بين 1.7 و2.3 بالمئة بعد أن أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا للأمن القومي بشأن ورادات السيارات والشاحنات بما قد يُفضي إلى فرض رسوم أمريكية جديدة.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة، وتصدر قطاع السيارات الأوروبي قائمة القطاعات الأسوأ أداء لينزل مؤشره 1.1 بالمئة.

لكن ارتفاع أسهم شركات التعدين وشركات النفط الكبرى ساعد المؤشرات الأوروبية على تسجيل مكاسب في حين جرى تداول المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون تغير يذكر. وارتفع المؤشر ميب الإيطالي 0.7 بالمئة بعد أن دعا الرئيس الإيطالي السياسي المبتدئ جوزيبي كونتي ليتولى منصب رئاسة الوزراء.

وارتفع سهم دويتشه بنك 0.3 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سيخفض آلاف الوظائف في إعادة تنظيم لوحدة بنك الاستثمار.