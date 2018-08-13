تلقت فجأة رسالة نصية من مجهول يهددها بأنه سينشر صور وفيديوهات لها إذا لم ترسل له 10 آلاف جنيه، فجأة تحولت حياتها الشخصية مشاع للعالم بدون سابق إنذار، وبالفعل رضخت لهذا المجهول المبتز، حتى تمكن ضباط المباحث الجنائية بفرع شرق الدلتا للتكنولوجيا والمعلومات من إلقاء القبض على مبيض محارة بقرية "طنامل" مركز أجا بمحافظة الدقهلية بعد قيامة بابتزاز مدرسة بمدينة طنطا محافظة الغربية، وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وإرغامها على تحويل مبلغ 10 آلاف جنيه له.

تلقى اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، إخطارا من العقيد محمد رمضان، رئيس فرع شرق الدلتا، بتقديم "هبة. م"، 37 سنة، مُدرسة مقيمة بطنطا محافظة الغربية بالبلاغ رقم 13313 جنح مركز أجا بقيام شخص مجهول عنها يقوم بابتزازها وإرسال صور ومقاطع فيديو لها على "واتس أب" الخاص بمحمول والدتها، وأنها رضخت لتهديده وقامت بتحويل مبلغ مالي 10 ألاف جنية خوفا من قيامة بنشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعي

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية والعقيد حسام رشاد رئيس فرع وسط الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث الجنائية، وتم تحديد شخصية المتهم والجهاز المستخدم ومكانة ويدعى "محمد. ع"، 25 سنة، مبيض محارة بقرية طنامل مركز أجا، وتمكن فريق البحث من ضبطه وعرضه على نيابة أجا التي قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بإشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية.