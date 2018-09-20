قرر اللواء مهندس أحمد على مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، إحالة 175 طبيبا وممرضا وفني ومشرف تمريض، بمستشفى كفر الدوار العام "الشاملة"، للتحقيق بسبب الغياب وترك العمل أثناء أوقات العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمستشفى، أجراها عصام الشريف، نائب رئيس المدينة، بمرافقة إدارة الرقابة والمتابعة والعلاقات العامة بالوحدة المحلية، بتعليمات من رئيس المدينة، لمتابعة حالة النظافة ومستوى الخدمات والانضباط الإداري بالمستشفى، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومدى تواجد الأطباء لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.