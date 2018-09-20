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منظومة جديدة لجمع ونقل القمامة من المنبع بـ"شرق وغرب المنصورة"

منظومة جديدة لجمع ونقل القمامة من المنبع بـ"شرق وغرب المنصورة"

شؤون البيئة يشن حملات تفتيشية على 106 مكامير ومصنع طوب بكفر الشيخ

شؤون البيئة يشن حملات تفتيشية على 106 مكامير ومصنع طوب بكفر الشيخ

محافظ المنيا يتفقد مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمتابعة الخدمات

محافظ المنيا يتفقد مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمتابعة الخدمات

144 ساعة لـ"نجلي مبارك" في حبس "البورصة".. و"25 دقيقة" أخلت سبيلهما

144 ساعة لـ"نجلي مبارك" في حبس "البورصة".. و"25 دقيقة" أخلت سبيلهما

بالرقم القومي.. 4 خطوات للاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

بالرقم القومي.. 4 خطوات للاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

أنباء عن سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

أنباء عن سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

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تعرض طفلها للبيع قبل ولادته.. و«الوطن» تبلغ «القومى»

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