صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار أقامت احتفالية تكريم لمسئولي وحدة المعلومات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وأقسام الإحصاء بالادارات التعليمية، وإدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية، وأعضاء الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.

ويأتي ذلك تحت توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، وبرعاية الدكتور أحمد ضاهر مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

وجه "حجازي" الشكر للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار على دورها الهام فى إصدار البيانات والمؤشرات للتعليم قبل الجامعي، واهتمامها بتحفيز العاملين، وبتكريم المتميزين، وأن يكون هناك اعتراف بالجهد المبذول، وإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتي تساعد متخذ القرار.

أكد "حجازى" على أهمية البيانات وتصنيفها لتصبح معلومات، والتي تترجم بواسطة خبراء فتصبح معرفة، والمعرفة تساعد على اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أنه لا نستطيع التطوير بدون قاعدة بيانات محدثة تحديثًا دوريًا.

ومن جهته، أكد صديق أن الإحصاءات والبيانات أصبحت العنصر الأساسي في صناعة القرار، وخاصةً المرتبطة بالتنمية، نظرًا لاستناد صناع القرار عليها في وضع خطط التنمية، وبناءً عليه كان للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دورًا هامًا في إصدار البيانات والمؤشرات للتعليم قبل الجامعي.

وأوضح صديق أن الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار تٌعد المصدر الأساسى للبيانات والإحصاءات لجميع الجهات المحلية والدولية، كما أنها أخذت على عاتقها تطوير مخرجاتها لكى تلبيى احتياجات متخذى القرار، وذلك من خلال مجموعة من التطبيقات الإلكترونية حتى أصبحت قاعدة البيانات المركزية بالوزارة ثانى قاعدة بيانات بعد قاعدة بيانات الأحوال المدنية من حيث الحجم، والأولى من حيث التحديث حيث بلغ عدد التلاميذ (21441404)، وعدد المعلمين (1051117)، وعدد المدارس(53587)، ومديرى المدارس، والوكلاء، والإخصائيين، والإداريين (495698)، مشيرًا إلى أنه استكمالاً لمسيرة التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المركزية فقد تم تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتخدم عناصر العملية التعليمية ( المعلم – الطالب – ولى الأمر)، والتى ساعدت على توفير الجهد و الوقت وزادت من جودة البيانات التعليمية .

وتابع صديق أن هذه المنظومة تقوم على جنود فى الميدان وهم مسئولى وحدة المعلومات بالمدرسة، وأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية، وإدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية.

لذا تقديرًا وعرفانًا بالجهد المبذول لما قدموه من جهد وعطاء فى تنفيذ المهام المكلفين بها دون ملل أو كلل، كان هذا الحضور الكريم لتكريمهم على جهدهم وتميزهم، لذا تقرر تكريم إدارات الإحصاء التى تميزت هذا العام على مستوى الجمهورية فى إنتاج الإحصاء الاستقرارى والتميز فى أداء منظومة نظم المعلومات للعام الدراسى 2017/2018.

تم خلال الحفل تسليم دروع للحاصلين على الخمس مراكز الأولى فى إنتاج الإحصاء الاستقرارى للمديريات التالية: المركز الأول بنى سويف، والمركز الثانى كفرالشيخ، والمركز الثالث الإسماعيلية، والمركز الرابع القاهرة، والمركز الخامس البحيــرة، وكذلك تم تسليم شهادات تقدير لعدد من مسئولى الإحصاء بالإدارات التعليمية ومسئولى وحدات المعلومات بالمدارس على مستوى الجمهورية؛ لتميزهم فى إنتاج الإحصاء الاستقرارى 2017/2018، كما تم تسليم دروع التميز عن إجمالى الأعمال الخاصة بمنظومة نظم المعلومات للعام الدراسى 2017/2018 للمديريات التالية: مديرية كفر الشيخ، مديرية الإسماعيلية، مديرية المنوفية، مديرية الغربية، مديرية بورسعيد، مديرية أسيوط، مديرية الوادى الجديد.

هذا بالإضافة إلى تكريم المتميزين بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهم: محمد صديق مدير عام الإدارة، وجوليا فهيم مدير إدارة، وزكية عبد المنصف عفيفى، وعبد الله الشحات إبراهيم مدير قواعد البيانات المركزية، وأمل عبد الخالق مسئول قواعد البيانات المركزية، والدكتورة سحر نور الدين مدير مكتب المدير العام، والمهندس عبد العليم عسوى مدير الشبكات والبنية الأساسية، ومروة مصطفى مسئول بوابة مركز المعلومات، وإنجى عبد الله مدير بوابة مركز المعلومات.