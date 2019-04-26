قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، وذكّرهم بالتضحيات الجسام التي تكبّدها الشعب المصري وقواته المسلحة، في سبيل استعادة الأرض المصرية وكرامة مصر.

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ ذكرى تحرير سيناء ملحمة عظيمة جدا للجيش المصري والشعب، من أجل مواجهة التحديات الجسام، التي تشبه ما تعيشه مصر الآن.

وزاد رئيس "دفاع النواب" أنّ الجيش المصري هو الوحيد في المنطقة الذي شارك في جميع حروب الأمة العربية، وسالت على أرض المنطقة العربية دماء 120 ألف شهيد مصري، لافتا إلى أنّ التنمية في سيناء بدأت في أعقاب تحرير سيناء منذ 37 عاما، كما أنّ السيسي أعلن خطة طموحة لتنمية سيناء، بدأت بإنشاء قناة السويس الجديدة.