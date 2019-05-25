"العربية": العراق يسجل رقما قياسيا في عوائد إيرادات النفط الخام

سجل العراق في شهر أبريل الماضي رقما قياسيا في معدل إيرادات النفط الخام، إثر ارتفاع الأسعار على خلفية تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية حسبما أفادت قناة العربية.

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ما يقرب من 104 ملايين برميل بإيرادات بلغت 7,02 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن معدل سعر البرميل بلغ 67,51 دولار، مشيرا إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات عبر موانئ "البصرة، خور العمية" والعوامات الأحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي.

وحقق العراق في مارس عائدات بلغت 6.7 مليار دولار بنفس معدل التصدير لشهر إبريل.

وارتفعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة إثر تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا بداية مايو الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال حاملة طائرات إلى الخليج لمواجهة أى تهديدات إيرانية.