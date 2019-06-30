أقامت وزارة الأوقاف ندوة علمية بمسجد المغفرة في سفنكس بمحافظة الجيزة، تحت عنوان "روح العمل الجماعي"، حاضر فيها كل من: الشيخ أمين عبد الواجد أمين وكيل الوزارة بمديرية أوقاف الجيزة، والدكتور مسعد السيد وكيل مديرية أوقاف الجيزة.

وقال وكيل الوزارة بمديرية أوقاف الجيزة، إن العمل الجماعي عبارة عن عملية تتعاون فيها مجموعة من الأشخاص بهدف تحقيق غاية مُعينة يصبو إليها كُل فرد من أفراد المجموعة، ولهذا يُعد العمل الجماعي أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، فالعمل بروح الفريق وبذل كامل الطاقات في جميع الأمور التي يواجهها أفراد المجموعة لا تيعد أمرًا سهلاً، لهذا فإن العمل الجماعي يحتاج للتنظيم والترتيب المسبق لتعاون أفراد الفريق، باستخدام طاقاتهم، وإبداعاتهم، وأفكارهم الفردية ودمجها معًا للحصول على النّتائج المطلوبة.

وأوضح "عبد الواحد" أهمية العمل الجماعي بروح الفريق، متابعا: "ديننا الحنيف يأمرنا بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، كما أن العمل الجماعي له فوائد عديدة منها إزالة جميع القيود التي تمنع أي شخص من القيام بعمله من خلال تبادل الخبرات، والمعارف وغيرهما، وكذلك فإن العمل الجماعي يعزّز قدرة الأفراد على التّعاطي مع الأمور الّتي تحدث أثناء العمل بمرونة وسلاسة أكبر من قبل.

وفي ختام كلمته بين أن التاريخ الإسلامي قد حوى نماذج غاية في الروعة من خلال العمل الجماعي، كما كان في هجرة النبي، حيث وظف رسول الله عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم في مكانه، ليؤدي مهمة خاصة به وتجتمع مهمات الفريق كله في إنجاح العمل.

وفي كلمته أوضح الدكتور السيد مسعد، أن عنوان الندوة مكون من ثلاث كلمات، فكلمة روح تعني أن يعمل أفراد الفريق الواحد معا على اختلاف قدراتهم وخبراتهم وأدائهم بشكل منسجم، بحيث كل فرد يبذل أقصى جهده لإتمام العمل بأعلى كفاءة، والتعاون مع الفريق بتكامل، حتى يحققوا الهدف الذي يجمعهم دون إظهار الفارق بينهم في الأداء أو الخبرة .

وقال إن بناء المجتمع بالعمل الجماعي يمثل صلب الإسلام وأساسه، وأن الله تعالى يحب العمل الجماعي، فالإسلام جعل المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض، فالأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة مثلا يضاعف بها الأجر، فالعمل الجماعي رمز للقوة لذا حرم الإسلام كل ما من شأنه إفساد العلاقة بين أفراد المجتمع كالكبر، والاختيال، والغضب، والحقد، والحسد، واحتقار المسلم، والاستخفاف بحقوقه.