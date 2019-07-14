قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ مصر لا تتحرك وفقا لإملاءات خارجية، وأنّ التعديلات التي يتم إدخالها على بعض القوانين تنطلق من أهمية تحقيق النفع العام للمجتمع، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تنظيم العمل الأهلي.

وشدد رئيس البرلمان على قوة الدولة المصرية ومؤسساتها وبينها مجلس النواب، قائلا: "أربأ بأي نائب من النواب أن يصف التعديلات المدرجة على قانون تنظيم العمل الأهلي، بأنّها استجابة لبعض الأصوات الخارجية، نحن دولة قوية وحديثة وكلمتها مسموعة، ليس في المنطقة وحدها وإنّما في العالم كله، مصر عادت وبقوة للساحة الدولية، وبالتالي تشريعاتها نابعة من متطاباتها الداخليه، نحن لا نستمع لأصوات خارجية".

وأضاف عبدالعال: "باسم الشعب يتم إقرار القوانين وإصدارها، وباسم الشعب يتم تعديل أي من القوانين السارية، وهذا المجلس ليس هذا المجلس فقط، وإنّما في مجالس سابقة تم تعديل أحد القوانين بعد 72 ساعة من صدوره، بالتالي فالقاعدة القانونية التي نعمل بها هي استقرار المجتمع، ومن أجل المجتمع تصدر هذه التعديلات.

وأكد رئيس البرلمان أنّ التعديلات المطروحة على القانون تهدف إلى تحسين العمل الأهلي في مصر، ما يتفق مع أكثر المعايير والمتطلبات الدولية، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت في الخارج أن تملي على هذه الدولة القوية شيئا، مؤكدا أنّ مجلس النواب أصدر القانون السابق، واليوم نجري تعديلات للحاجة المجتمعية لها.

وتابع عبدالعال أنّ القانون حين صدر واجه عددا من الانتقادات الداخلية، بينها ما شهدته جلسات مجلس النواب، وهو ما يترجم أنّ المجتمع بحاجة إلى تعديل القانون.