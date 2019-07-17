أعلنت الجامعة الألمانية عبر موقعها الإلكتروني شروط وخطوات تقديم طلبة الثانوية العامة وما يعادلها للجامعة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ومصروفات التقديم لكليات الجامعة المختلفة على النحو التالي:

كلية الهندسة

يدرس الطالب المجال الهندسي لمدة 5 سنوات، على أن تكون سنة التخصص من المرحلة الدراسية الثالثة.

أما مصروفات الالتحاق للعام الجامعي الجديد 2019-2020 للطلاب المصريين جاءت على ثلاث فئات الأولى؛ دفع 62 ألف و150 جنيه مصري، والثانية دفع 73 ألف و350 جنيه مصري، والفئة الثالثة تطلبت دفع 83 ألف و950 جنيه مصري للترم الدراسي الواحد، ويدفع الطلاب غير المصريين على فئتين الأولى؛ 3 آلاف و715 يورو، وللفئة الثانية 4 آلاف 375 يورو في الترم الدراسي الواحد.

كلية الحقوق والدراسات القانونية

يدرس الطالب بالكلية لمدة 4 سنوات، وجاءت مصروفات الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020 للترم الدراسي الواحد، الخاصة بالطلاب المصريين، على عدة فئات؛ الأولى 55 ألف جنيه مصري، والثانية 64 ألف و900 جنيه مصري، والثالثة 74 ألف و250 جنيه مصري.

ويدفع الطلاب غير المصريين على ثلاث فئات الأولى؛ 3 آلاف و715 يورو، وللفئة الثانية 4 آلاف 375 يورو، والثالثة 5 آلاف و50 يورو في الترم الدراسي الواحد.

كلية الفنون التطبيقية

يدرس الطالب بالكلية لمدة 5 سنوات على أن تكون مرحلة التخصص من السنة الدراسية الثانية في أحد التخصصات التالية؛ الجرافيك وتصميم وسائل الإعلام وتصميم المنتجات، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس العلمية في أحد مجالات التخصص.

أما مصروفات الالتحاق للترم الدراسي الواحد للطلاب المصريين 68 ألف و400 جنيه مصري، ولغير المصريين بمجموع 3 آلاف و985 يورو.

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية

يدرس الطلاب بالكلية لمدة خمس سنوات، ويمكن للطلاب الالتحاق بالكلية بعد الانتهاء من الثانوية العامة علمي علوم، أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومة الأمريكية أو الدبلومة البريطانية أو الشهادات المعادلة، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس العلمية في أقسام الكلية الدراسية المختلفة.

أما مصروفات الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2019-2020 للطلاب المصريين جاءت على ثلاث فئات الأولى؛ دفع 58 ألف و850 جنيه مصري، والثانية دفع 69 ألف و450 جنيه مصري، وللفئة الثالثة دفع 79 ألف و450 جنيه مصري للترم الدراسي الواحد.

بينما يدفع الطلاب غير المصريين على فئتين الأولى؛ 3 آلاف و715 يورو، وللفئة الثانية 4 آلاف 375 يورو في الترم الدراسي الواحد.

كلية تكنولوجيا الإدارة

تنقسم التخصصات في كلية تكنولوجيا الإدارة إلى؛ المحاسبة والإدارة والتنظيم والاقتصاد والتسويق، ويبدأ الطلاب التخصص من السنة الدراسية الثالثة، وتستمر الدراسة لمدة 4 سنوات.

وجاءت مصروفات الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2019-2020 للطلاب المصريين على ثلاث فئات الأولى؛ دفع 62 ألف و150 جنيه مصري، والثانية دفع 73 ألف و350 جنيه مصري، وللفئة الثالثة دفع 83 ألف و950 جنيه مصري للترم الدراسي الواحد.

ويدفع الطلاب غير المصريين على فئتين الأولى؛ 3 آلاف و715 يورو، وللفئة الثانية 4 آلاف 375 يورو في الترم الدراسي الواحد.

ويفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل و توريد هذا الرسم.

ويمكنك الاطلاع على خطوات التقديم من هنـــــا، والتعرف على آخر موعد للتقديم من هنــــــا.