أعلن مسؤول استخباراتي إيراني، أن طهران تمكنت من الكشف عن 17 جاسوسا مدربا من جانب الاستخبارات الأمريكية CIA.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن بلاده أصدرت أحكاما بالإعدام بحق بعضهم، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".