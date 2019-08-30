لقى عامل يعمل في مجال الكهرباء مصرعه في الدقهلية، اليوم، إثر سقوطه من أعلي عامود إنارة خلال محاولته توصيل الكهرباء لأحد المنازل في قرية "ميت السودان" مركز دكرنس.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس من المستشفى العام، عن وصول عامل جثة هامدة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع سامي محمد عبد المنعم، 36 سنة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة دكرنس تحت تصرف النيابة العامة. وبالفحص تبين سقوط المتوفي أثناء توصيله الكهرباء لأحد المنازل بقرية "ميت السودان" التابعة لدائرة مركز دكرنس، ولا توجد شبة جنائية. تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.