قال جعفر الأحمر المحلل السياسي، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقع ضحية خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وتعليق البرلمان ليصطدم بالحائط، لافتا إلى أن ذلك كان متوقعا منذ بداية الأزمة وأنه لن يستطيع تخطي عقبة رفض غالبية أعضاء البرلمان الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأوضح "الأحمر" خلال مداخلة هاتفية على قناة "Dmc"، أن "جونسون" كان يعول على تغير موقف بعض النواب المعارضين في اللحظات الأخيرة، أو تغيير موقف الاتحاد الأوروبي خوفا من المجهول والخسائر المتوقعة من كلا الطرفين حال الخروج دون اتفاق.

وأشار "الأحمر" إلى النواب المعترضون للخروج من الاتحاد بدون اتفاق هم من سيطعنون "جونسون"، من خلال اصطفاف 40 نائبا مع المعارضة العمالية والليبراليين، مؤكدا أنه سيخسر دعواه بالخروج من الاتحاد دون اتفاق، وخسارة منصبه.

وأضاف الأحمر أنه ليس من المؤكد حتى الآن الدعوة لانتخابات مبكرة كما هدد جونسون أمس، فهو قرار يحتاج موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وفي حال عدم موافقة حزب العمال لجونسون لن يستطيع إجراء انتخابات مبكرة، لافتا إلى أن الانتخابات المبكرة إذا حدثت ستكون بعد 31 أكتوبر.