يشارك البريد المصري في المؤتمر الاستثنائي الثالث للاتحاد البريدي العالمي بسويسرا، بوفد رفيع المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، في الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر 2019، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه صناعة البريد على مستوي العالم خلال الفترة الحالية.

وقال الصغير في بيان عنه اليوم إنّ المؤتمر يحظى بأهمية كبرى ومشاركة واسعة من البلدان كافة، إذ إنّ المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 دولة من أعضاء الاتحاد، بهدف مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي يواجهها، وبينها اتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام الأجور البريدية واعتماد نظام الأسعار المعلنة ذاتيا.

وتابع: "يمثل هذا النظام تحديا كبيرا للعديد من الدول، فرفع الأجور البريدية طبقا لهذا النظام سيؤدي إلى اضطرابات في الخدمة البريدية، لا يمكن لغالبية المؤسسات البريدية تحمل تداعياته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، هو نظام لا يتوافق مع مصالح البلدان النامية والاقل نموا وخاصة الدول التي تقدم خدماتها بأسعار مدعومة لمواطنيها مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي".

وأكد أنّه في ظل هذه التحديات يقود البريد المصري جبهة إدارات البلدان النامية بالتنسيق مع الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، واللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي لآسيا والباسيفيك لتوضيح أهمية الالتزام بالوثائق الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي، والتي تنص على الأسعار الخاصة بالأجور والزيادة السنوية لها، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية والأقل نموا، بهدف تطبيق زيادة تتسم بالتوازن ولا تضر بمصالح البلدان النامية.

وأضاف أنّه من المقرر عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي الاتحادات البريدية المشاركة والاتحاد البريدي العالمي خلال فعاليات المؤتمر، للتوصل لاتفاق يدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والأقل نموا، مشيرا إلى أنّ مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف لإنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم، لتبادل ونقل الخبرات البريدية وعرض الأفكار والرؤى، وتعزيز سبل التعاون بين البلدان، إذ إنّها فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد.