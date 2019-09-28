تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم، من ضبط عاطلين "مسجلين شقي خطر" تخصصا في سرقة رواد البنوك باستخدام ركوب الدراجات النارية بدون لوحات معدنية في حملة أمنية مكبرة بشوارع قرى مركز سمنود.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدى العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة حول قيام عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات رواد البنوك بأسلوب التتبع باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكن الرائد أحمد عبد الشافي وقوات من الشرطة السرية والنظامية ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، ودراجة نارية، ومبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما للسلاح الناري لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات وقائع السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.