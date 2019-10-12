أديب يعلق على خبر "الوطن" عن كثافة موظفي الدولة: المفروض المواطن يتدلع

استعرض الإعلامي عمرو أديب، الخبر الذي نشرته "الوطن"، بعنوان رئيس الوزراء: الحكومة لا تحتاج سوى 40% من موظفي الجهاز الإداري، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

وجاء في الخبر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال خلال عرض مؤشرات انخفاض معدلات البطالة أمام مجلس النواب: نحن لدينا مشكلة، وهى التوظيف بالحكومة، ونحن كحكومة نعلم حجم الأعباء المثقلة علينا، فهناك 5 ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالى ماينفعش اضغط على الحكومة.

وعلق "أديب"، على ما جاء في الخبر قائلًا: "رغم الزيادة دي حاجتنا لا تقضى وأشياء كتيرة مبتخلصش، غريبة جدًا الحكاية دي، الجهاز تضخم منذ بداية عصر عبدالناصر، عندما قرر تعيين كل المواطنين في الجهاز الإداري للدولة".

وأضاف "المفروض المواطن يتدلع وميخشش مصلحة حكومية ويقعد فيها وقت كتير، لكن الوضع ده بيتغير، المفروض نتخدم أحسن من كده".

وشدد أديب، على ضرورة أن يحاسب أعضاء مجلس النواب، وزراء الحكومة "حسابًا عسيرًا"، موضحًا: "دي شغلانة مجلس النواب لو فيه مشاكل، لأن المجلس بيراقب الحكومة ويشرع للحكومة".